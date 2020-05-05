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Секс, эмоции и куча бактерий: доктор Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет

Секс, эмоции и куча бактерий: доктор Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет

Ученые доказали, что коронавирусом нельзя заразиться повторно, поэтому тема укрепления иммунитета становится все более актуальной для многих украинцев.

Однако добиться желаемого результата без усилий, сидя на диване и принимая некие волшебные «таблетки» не получится, уверен блогер и телеведущий доктор Комаровский.

Теме укрепления иммунитета он посвятил свой новый пост в Instagram.

Известный медик убежден, что для укрепления иммунитета нужно заниматься спортом, не употреблять вредную пищу, сократить количество сахара, следить за весом и оберегать себя от стрессов.

[media=//www.instagram.com/tv/B_w_AcOplpH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Кроме того, важно испытывать положительные эмоции, регулярно заниматься сексом.

Еще одним фактором он назвал необходимость отказаться от стерильной среды, поскольку иммунная система должна постоянно контактировать с кучей бактерий.

«Наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий; это регулярные положительные эмоции, это регулярный секс. Это всё естественное для человека плюс свежий воздух. Вот это всё и есть укрепление иммунитета», — считает доктор.

Напомним, ранее Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса. Он пояснил, что их профилактическое применение увеличивает вероятность бактериальных осложнений во время болезни, и предостерег от употребления таких препаратов без особого повода. Также от указал на опасность использования антибиотиков при самолечении.

Еще один вопрос, которому уделил внимание Евгений Комаровский, стал выбор антисептика, который убьет инфекцию COVID-19. В частности, медик напомнил, что убить коронавирус может только спирт этиловый или изопропиловый с концентрацией не менее 60 процентов. Если в растворе есть концентрированный спирт, то санитайзер должен пахнуть достаточно остро. Если в приобретенном антисептике нет запаха, то он неэффективен и его не стоит использовать.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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