Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах
Музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, которое посвятил закону, запрещающему продажу алкоголя в небольших помещениях в жилых домах.
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Запрет будет касаться только заведений, которые имеют площадь менее 20 кв. м., но региональным властям разрешили вводить дополнительные ограничения и увеличивать минимально возможную площадь таких заведений.
Сергей Шнуров прокомментировал новый закон с помощью стихотворения:
Что их выгнали взашей.
Подошла к концу эпоха
Стаек местных алкашей.
Страстью всяк толпа ведома.
Видимы невидимы.
Доминошников у дома
Скоро не увидим мы
К тому же певец попрощался с условными "дядей Петей" и "тетей Таней", без которых "свято место стало краше". При этом он допустил, что вместо алкоголя возле жилых домов начнут продавать наркотики.
Напомним, в марте Шнуров не смог четко ответить на вопрос о принадлежности Крыма.