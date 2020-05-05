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Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах

Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, которое посвятил закону, запрещающему продажу алкоголя в небольших помещениях в жилых домах.

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Запрет будет касаться только заведений, которые имеют площадь менее 20 кв. м., но региональным властям разрешили вводить дополнительные ограничения и увеличивать минимально возможную площадь таких заведений.

Сергей Шнуров прокомментировал новый закон с помощью стихотворения:

Нет, я не скажу, что плохо,
Что их выгнали взашей.
Подошла к концу эпоха
Стаек местных алкашей.
Страстью всяк толпа ведома.
Видимы невидимы.
Доминошников у дома
Скоро не увидим мы

К тому же певец попрощался с условными "дядей Петей" и "тетей Таней", без которых "свято место стало краше". При этом он допустил, что вместо алкоголя возле жилых домов начнут продавать наркотики.

Напомним, в марте Шнуров не смог четко ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

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По материалам: uposters.ru

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