Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах

Вадим Карасев

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, которое посвятил закону, запрещающему продажу алкоголя в небольших помещениях в жилых домах.

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Запрет будет касаться только заведений, которые имеют площадь менее 20 кв. м., но региональным властям разрешили вводить дополнительные ограничения и увеличивать минимально возможную площадь таких заведений.

Сергей Шнуров прокомментировал новый закон с помощью стихотворения:

Нет, я не скажу, что плохо,

Что их выгнали взашей.

Подошла к концу эпоха

Стаек местных алкашей.

Страстью всяк толпа ведома.

Видимы невидимы.

Доминошников у дома

Скоро не увидим мы

К тому же певец попрощался с условными "дядей Петей" и "тетей Таней", без которых "свято место стало краше". При этом он допустил, что вместо алкоголя возле жилых домов начнут продавать наркотики.

Напомним, в марте Шнуров не смог четко ответить на вопрос о принадлежности Крыма.