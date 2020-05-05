Шнуров посвятил стих запрету «наливаек» в российских жилых домах

Вадим Карасев

Сергей ШнуровФото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Музыкант Сергей Шнуров написал стих о вступлении в силу закона о запрете «наливаек» в российских жилых домах. Произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Он считает, что запрет является позитивной мерой, но и есть и минусы.

Нет, я не скажу, что плохо,

Что их выгнали взашей.

Подошла к концу эпоха

Стаек местных алкашей.

По словам Шнурова, теперь вместо «доминошников», «дяди Пети» и «тети Тани» можно будет встретить наркоманов, а вместо алкоголя в жилых домах могут продавать запрещенные вещества.

5 мая в России запретили «наливайки» в жилых домах — объекты общепита, где продают алкоголь, зачастую нелицензированный. Запрет касается тех заведений, площадь которых меньше 20 квадратных метров. Такие мини-бары нельзя размещать не только в жилых домах, но и в пристройках к ним, а также на прилегающих территориях. Авторы законопроекта утверждают, что жители зданий, где находятся подобные заведения, негативно относятся к ним и регулярно жалуются на шум.