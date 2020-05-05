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Sia выпустила новую песню "Saved my life", записанную вместе с Дуа Липа

Sia выпустила новую песню "Saved my life", записанную вместе с Дуа Липа
РИА Новости. Австралийская певица и автор песен Sia (Сия Кейт Изобель Ферлер) представила в Сети новую песню "Saved my life". Композиция была написана в соавторстве с Дуа Липа и продюсером Грегом Керстином, сообщает NME.

Премьера трека состоялась в эфире YouTube-канала благотворительной организации Americares, которая собирает средства на борьбу с коронавирусом.


рассказала, что у нее готовы два альбома. Но предупредила, что не покажет их, пока не представит свой фильм-мюзикл, над которым работает уже несколько лет. Последний сольник певицы "Everyday is Christmas" вышел в 2017 году.

Британская певица Дуа Липа выпустила в конце марта альбом Future Nostalgia, состоящий из 11 треков, записанных в разных стилях.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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