СМИ: на родине Зеленского решили обязательно изучать русский в школе

Алексей Вольцев

Русский язык для учеников 5-10 классов будет обязательным предметом в одной из школ Кривого Рога, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский ресурс "Общественные новости".

О таком решении школьной администрации журналистам рассказала учительница 90-й школы Кривого Рога Валентина Гребенюк.

"В 90-й школе Кривого Рога на Днепропетровщине, на заседании педагогического совета, принимая учебный план на следующий год, решили сделать обязательным изучение русского языка для учеников 5-10 классов", – отмечается в сообщении.

Старшеклассникам в свою очередь предложат изучать русский язык факультативно в качестве языка национального меньшинства.

сообщило, что Владимир Зеленский сократил обучение на языках нацменьшинств в украинских школах.