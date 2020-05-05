СМИ: власти США проинструктировали штаты о российском "вмешательстве"

Анастасия Иванова

Министерство внутренней безопасности США и ФБР предупредили штаты о том, какими способами Россия якобы может попытаться вмешаться в американские выборы 2020 года, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, где также отмечается, что ни одна из перечисленных угроз "ранее не замечена".

По данным агентства, в документе от 3 февраля приводятся детали тактик, которые, по мнению США, может использовать Россия для вмешательства в американские выборы. Так, среди прочего, согласно агентству, РФ может "тайно консультировать" кандидата или избирательный штаб. При этом какого именно кандидата или штаб может поддержать Россия в предстоящих выборах в документе не сообщается, пишет агентство.