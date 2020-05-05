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Специалисты назвали профессии, которые станут популярными после пандемии

Специалисты назвали профессии, которые станут популярными после пандемии

После пандемии вырастет востребованность антикризисных профессий и тех, которые смогут соединить в себе традиционные услуги в дистанционном варианте. Исследование Института прогрессивного образования опубликовал телеканал RT.

Так, по данным специалистов, особенно востребованными станут антикризисные консультанты по продвижению компаний в критических ситуациях. С учетом того, что компании будут и дальше идти по пути цифровизации, развитию удаленной работы и активности в соцсетях вырастет востребованность и экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров. Повысится и необходимость в тех, кто связывает компании и клиентов, — консультантах кол-центров, сотрудниках интернет-магазинов, курьерах в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Удаленный формат работы части компаний, отмечают специалисты, приведет и к востребованности специалистов по управлению временем (тайм-менеджмент). Следить за арендованными помещениями и офисами при этом будут уже не сторожи, а операторы охранных систем.

Что касается личных потребностей людей, то вырастет спрос на сиделок и онлайн-врачей общей практики. Люди начнут активнее заботиться о своём здоровье и о состоянии близких, в особенности пожилых, считают в Институте прогрессивного образования. Кроме того, добавляют они, долгий период самоизоляции повысит спрос на индивидуальные и семейные консультации у психологов. Не менее востребованными будут и специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.

«Потребуются совершенно новые профессии, которые будут образовываться на стыке традиционных. Например, юриспруденции и пиару придётся слиться с цифровыми навыками, медицине — с инженерией, агрокультуре — с робототехникой. Это повлечёт фундаментальные перемены не просто в сфере занятости, но и в системе школьного, среднеспециального и высшего образования России», — сказала RT директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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