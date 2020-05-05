Стало известно, кто будет режиссером новых "Звездных войн"

Влада Некрасова

Новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити создаст новый фильм Звездные войны. Об этом сообщила компания Disney.Специалист напишет сценарий и станет режиссером ленты по вселенной Звездных войн. О дате выхода нового фильма пока ничего не известно.Сообщается, что Disney планирует снять три фильма, первый из которых в календаре кинокомпании намечен на декабрь 2022 года.В 2019 году вышел девятый эпизод Звездных войн - Скайуокер. Восход. В ней завершили историю семьи Скайуокеров, длительностью более 40 лет.Ранее Тайка Вайтити стал режиссером сериала Мандалорец и фильма Тор: Рагнарек.