Стало известно, кто будет режиссером новых "Звездных войн"
Сегодня, 16:14 Влада Некрасова
Новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити создаст новый фильм Звездные войны. Об этом сообщила компания Disney.
Специалист напишет сценарий и станет режиссером ленты по вселенной Звездных войн. О дате выхода нового фильма пока ничего не известно.
Сообщается, что Disney планирует снять три фильма, первый из которых в календаре кинокомпании намечен на декабрь 2022 года.
В 2019 году вышел девятый эпизод Звездных войн - Скайуокер. Восход. В ней завершили историю семьи Скайуокеров, длительностью более 40 лет.
Ранее Тайка Вайтити стал режиссером сериала Мандалорец и фильма Тор: Рагнарек.
По материалам: gogetnews.info