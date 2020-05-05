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Стало известно, кто будет режиссером новых "Звездных войн"

Стало известно, кто будет режиссером новых "Звездных войн"
Новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити создаст новый фильм Звездные войны. Об этом сообщила компания Disney.

Специалист напишет сценарий и станет режиссером ленты по вселенной Звездных войн. О дате выхода нового фильма пока ничего не известно.

Сообщается, что Disney планирует снять три фильма, первый из которых в календаре кинокомпании намечен на декабрь 2022 года.
В 2019 году вышел девятый эпизод Звездных войн - Скайуокер. Восход. В ней завершили историю семьи Скайуокеров, длительностью более 40 лет.

Ранее Тайка Вайтити стал режиссером сериала Мандалорец и фильма Тор: Рагнарек.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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