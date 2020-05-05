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«Старый мизогин Сергей Минаев – жалкое зрелище»: продюсер Лободы обрушилась на писателя

«Старый мизогин Сергей Минаев – жалкое зрелище»: продюсер Лободы обрушилась на писателя
На карантине одним из средств коммуникации стали прямые эфиры в Instagram, в которых звезды обсуждают самые разные темы. В одном из таких включений поучаствовал писатель и ведущий Сергей Минаев, раскритиковав современную эстраду и, в частности, творчество Светланы Лободы.

В минувшие выходные на YouTube вышел очередной выпуск шоу «Светское бинго», в котором ведущие пригласили для беседы бизнесвумен Оксану Лаврентьеву, Ирину Зарькову и телеведущего Сергея Минаева. Последний в ярких эпитетах обсуждал не только жизнь столичной тусовки, но и творчество Светланы Лободы и других известных певиц.

Мимо этого не смогла пройти продюсер звезды Нателла Крапивина, которая заявила, что Минаев ведет себя недостойно, критикуя женщин. «Меня поразило то, с какой страстью и вовлеченностью он это делает, используя весь свой внушительный словарный запас обсценной лексики, мастерски разносит и обкладывает всех, кто на язык попадется. Я бы возможно прошла мимо, следуя старому доброму принципу «не тронь», но он в разговоре своим шершавым языком упомянул небезразличных мне людей», — заявила продюсер.

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Крапивина подчеркнула, что ей не понять, почему Минаев, в прошлом успешный писатель, а сейчас главный редактор глянцевого журнала, на протяжении сорока минут обсуждает с одними девушками других, откровенно травит их и просит лишить званий, контрактов и публики. «Стареющие мизогины — это жалкое зрелище», — считает Нателла.


«Стоило бы обратить внимание на тех, кто одним своим видом демонстрирует, что в нашей стране все без изменений. И чем отличается Башаров от Минаева, лично я не понимаю. Если утеряно фундаментальное — уважение к женщине», — заявляет Крапивина.

На выпад продюсера отреагировали ведущие «Светского бинго» и заявили, что во время эфира речь шла о музыкальных вкусах — поэтому Сергей и раскритиковал Лободу: «Мы тут согласны с Минаевым, потому что, честно говоря, уже и сказать ничего нельзя, особенно, если имеешь хоть какое-то число подписчиков — разнесут за любую точку зрения».  

Телеведущий не стал отмалчиваться и опубликовал пост, в котором назвал музыку Светланы Лободы плохой и заявил, что многие открыто врут ей в лицо — потому что под хит «Твои глаза» можно танцевать только пьяным. Кроме того, он добавил, что Нателла неправильно употребила несколько терминов в своем послании.

«Напомню, что мизогиния— по сути, женоненавистничество. В то время как оценочное суждение о творчестве — это право высказать собственное мнение. Настоящая роскошь в наше время», — сказал Минаев.

Отметим, что Нателла Крапивина является бессменным продюсером Светланы Лободы вот уже много лет, называет ее своей лучшей подругой, поэтому на любой выпад в ее адрес реагирует достаточно остро.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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