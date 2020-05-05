Стрельба и крики: неадекватный мужчина устроил переполох в многоэтажке под Киевом (видео)

Лидия Мартынова

В ночь на вторник, 5 мая, в Святопетровском (Киевская область) полиция штурмовала квартиру, в которой заперся неадекватный мужчина, ранее с оружием нападавший на людей. Ранее в Ужгороде неадекват с лопатой повредил машины и витрины магазинов.

Видео с места инцидента публикует «Киев Оперативный». «ЖК „Петровский квартал“. Была спецоперация полиции — неадекват ходил по жилому кварталу с ножом и другим оружием, на кого-то напал, а потом закрылся в квартире. Приехало спецподраздение КОРД, выбили дверь, была слышна стрельба из автомата. Надеемся, холостыми…», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали неадекватного мужчину, который кричал, что он майор полиции, и размахивал ножом перед лицами людей в отделении банка.