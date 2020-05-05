Свидетельство о праве на жилищную выплату можно будет сдать в банк в течение трёх месяцев

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

С одного до трёх месяцев продлён срок, в течение которого граждане смогут сдать в банк свидетельство о праве на социальную выплату на покупку или строительство жилья. Такая норма содержится в постановлении правительства, вступающем в силу 5 мая.

Ранее указанный срок составлял 1 месяц, и после этого банк не принимал свидетельства. Документ нужно было заменить, обратившись в органы местного самоуправления, которые его выдали.

Теперь установлено, что свидетельства, выданные с 1 февраля до 5 мая 2020 года, можно будет сдать в течение трёх месяцев после получения. Кредитная организация проверит соответствие данных, указанных в свидетельстве, и сведений о владельце документа. Затем с гражданином заключают договор банковского счёта и открывают счёт, на котором будет находиться социальная жилищная выплата. Эти средства зачисляются в безналичной форме, чтобы избежать нецелевого использования.

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