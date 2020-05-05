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Тест-гадание: выберите одну карту и получите совет от Вселенной

Тест-гадание: выберите одну карту и получите совет от Вселенной

Карты могут рассказать многое: в них раскрывается прошлое, будущее и настоящее. Оказавшись в сложной и запутанной ситуации, вы можете пройти тест-гадание и получить ценную подсказку от Вселенной.

Вселенная часто посылает нам подсказки для того, чтобы мы могли изменить свою жизнь. Экспресс-гадание от редакции сайта dailyhoro.ru поможет вам получить ценный совет, который обязательно подскажет выход из безвыходного положения и поможет скорректировать взятый курс. Все, что от вас требуется, — загадать интересующий вопрос и выбрать одну магическую карту.


Чтобы результат гадания был максимально точным, необходимо расслабиться, закрыть глаза и подумать о беспокоящей проблеме. Затем, сделав несколько глубоких вдохов, спросите: «Что мне сейчас нужно сделать?». Открыв глаза, мельком взгляните на карты и выберите ту, которая больше всех привлекла ваше внимание. Не стоит долго всматриваться в карты. Первая, которая вам приглянулась, — и есть подсказка свыше.


Толкование карт:

Карта No1: Вселенная подсказывает, что ваша главная проблема — обеспокоенность будущим. Ваша зацикленность на проблемах не дает вам замечать благоприятные вещи и положительные перемены. Вам необходимо выбраться из этого «мысленного лабиринта». Попробуйте отвлечь себя чем-то интересным, тем, что поможет избавиться от «зацикливания и тревоги». Это может быть любимое хобби, общение с близкими, медитации, прослушивание музыки или любые другие занятия, способные отвлекать от тревожных мыслей. Помните, что наши мысли формируют реальность. Чаще думайте о хорошем. Вы сами можете сделать эту жизнь лучше, поэтому возьмите ответственность на себя и перестаньте энергетически подпитывать проблемы. Вместо этого займитесь их решением. Только ваша вера в лучшее поможет преодолеть непростой жизненный период. Рассвет еще не наступил, но ситуация вот-вот наладится.


Карта No2: Высшие силы указывают на проблемы, которые тянутся из прошлого. Пришло время сбросить груз и устремить взгляд в будущее. Совсем скоро в жизни наступит светлая полоса, но прежде необходимо избавиться от негативных программ, взглянув своим страхам в лицо. Поработайте над своими ошибками. Это поможет избежать чувства вины, узнать о своих недостатках и отправиться в путь самосовершенствования, который принесет освобождение. Попробуйте технику визуализации — начните стремиться к чистым идеалам и мечтам, и Вселенная обязательно оценит это благосклонно. Если вы примете себя и отпустите прошлое, то обретете успех.

Карта No3: Грядут большие перемены. Карта предостерегает, что изменения будут как внешними, так и внутренними. Судьба может завести в безвыходное положение, что принесет немало волнений и негативных эмоций. Но вместо того, чтобы расстраиваться и искать во всем плохую сторону, нужно смириться и принять эти перемены. Вселенная подсказывает: все испытания предопределены судьбой, и их необходимо пройти достойно. Помните, что правильный выбор подскажет ваше сердце и интуиция, а вот разум, увы, может сыграть злую шутку. Не убегайте от проблем: ошибочный выбор невозможен. Все, что произойдет, задумано судьбой. Примите данное и не старайтесь что-то изменить.

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По материалам: dailyhoro.ru

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