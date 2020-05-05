The New York Times опять получила Пулитцеровскую премию за публикации о Путине

Вадим Карасев

Фото: Lucas Jackson / REUTERS

Газета The New York Times получила Пулицеровскую премию за серию критических статей о российской власти. Об этом сообщается на сайте премии.

Организаторы премии отметили серию «увлекательных историй, созданных с огромным риском», разоблачающих приписываемые российским властям некие противоправные действия. При этом не уточняется, какие именно статьи оказались достойны награды. Газета получила премию в номинации «Международный репортаж».

В 2017 году The New York Times также получила Пулицеровскую премию за публикации о президенте России Владимире Путине. Тогда газету отметили «за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом». Выдвинуть сотрудников издания на премию решили в связи с тем, что их материалы о Путине «заняли первые места в списке важных новостей» того времени.