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The New York Times опять получила Пулитцеровскую премию за публикации о Путине

The New York Times опять получила Пулитцеровскую премию за публикации о ПутинеФото: Lucas Jackson / REUTERS

Газета The New York Times получила Пулицеровскую премию за серию критических статей о российской власти. Об этом сообщается на сайте премии.

Организаторы премии отметили серию «увлекательных историй, созданных с огромным риском», разоблачающих приписываемые российским властям некие противоправные действия. При этом не уточняется, какие именно статьи оказались достойны награды. Газета получила премию в номинации «Международный репортаж».

В 2017 году The New York Times также получила Пулицеровскую премию за публикации о президенте России Владимире Путине. Тогда газету отметили «за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом». Выдвинуть сотрудников издания на премию решили в связи с тем, что их материалы о Путине «заняли первые места в списке важных новостей» того времени.

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По материалам: lenta.ru

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