Тимати отключил счетчик лайков под клипом на песню "С чистого листа"

Алексей Вольцев

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) отключил счетчик лайков под клипом, снятым на совместный трек с Григорием Лепсом "С чистого листа", после того, как его раскритиковали пользователи на YouTube (за первых три дня после премьеры видео получило 130 тысячи дизлайков и около 50 тысяч лайков).

Теперь нельзя посмотреть, как оценили эту работу зрители. Поставить "нравится" или "не нравится" тоже не получится. Видны только просмотры — их более 2,2 миллионов. Зрители осудили этот шаг исполнителя.

собрал рекордное количество дизлайков (1,4 миллиона отметок "не нравится" против 85 тысяч "нравится") в российском YouTube, а позже стал недоступен.