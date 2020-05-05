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Тимати отключил счетчик лайков под клипом на песню "С чистого листа"

Тимати отключил счетчик лайков под клипом на песню "С чистого листа"
РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) отключил счетчик лайков под клипом, снятым на совместный трек с Григорием Лепсом "С чистого листа", после того, как его раскритиковали пользователи на YouTube (за первых три дня после премьеры видео получило 130 тысячи дизлайков и около 50 тысяч лайков).

Теперь нельзя посмотреть, как оценили эту работу зрители. Поставить "нравится" или "не нравится" тоже не получится. Видны только просмотры — их более 2,2 миллионов. Зрители осудили этот шаг исполнителя.


собрал рекордное количество дизлайков (1,4 миллиона отметок "не нравится" против 85 тысяч "нравится") в российском YouTube, а позже стал недоступен.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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Тимати отключил счетчик лайков под клипом на песню "С чистого листа"
Тимати отключил счетчик лайков под клипом на песню "С чистого листа"
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