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Тимошенко предложила защиту представителям местной власти, выступившим против карантина

Тимошенко предложила защиту представителям местной власти, выступившим против карантина
Черкассы стали символом сопротивления всей страны двойным стандартам, а представитель «Батькивщины» - первым городским головой, который открыто решился стать на защиту людей от несправедливости, которую под прикрытием карантина внедряет нынешняя власть. Такое мнение высказала лидер «Батькивщины» Юлии Тимошенко в своем Facebook.

«Только Анатолий Бондаренко, а также народные депутаты от нашей фракции, которые приехали его поддержать, прибыли на допрос к следователю. Чем же провинился мэр? Вернул работу и возможность заработка тысячам людей, чьи семьи из-за бездумного карантина правительства президента Зеленского оказались на грани выживания. А еще решился назвать вещи своими именами. Сказал, что закон должен быть одним для всех. Что если власть закрывает рестораны по всей стране, то это должно распространяться и на элитные заведения провластных депутатов. Неправильно позволять работу сетевых фастфудов и гипермаркетов, чьи доходы измеряются миллиардами, и лишать мелких предпринимателей возможности заработать несколько тысяч на рынках», - отметила лидер «Батькивщины».
Юлия Тимошенко возмутилась тем, что президент и его ставленники "не желают услышать народ". Именно поэтому «Батькивщина» будет защищать представителей местной власти, которые, в отличие от президента и его большинства в парламенте, заботятся о людях и отстаивают их интересы.

«Батькивщина» не может спокойно наблюдать, как глава государства, который должен защищать права украинцев, системно нарушает закон. Мы становимся на защиту мэров от произвола президентской коалиции. Каждый мэр, каждый совет, каждый депутат, независимо от партийной принадлежности, - могут рассчитывать на мою поддержку. Вы можете обратиться ко мне в любой момент. Мы готовы вам помогать и делать все, чтобы общины чувствовали себя свободными и защищенными», - заверила председатель партии.

Сегодня именно мэры и местные депутаты, подчеркнула Юлия Тимошенко, находятся на передовой борьбы с последствиями эпидемии и экономического кризиса, вызванных невежеством власти, за два месяца не смогла позаботиться даже о медиков. «Батькивщина» сделает все возможное для защиты людей, которые ежедневно занимаются решением проблем простых украинцев.

«И напоследок. Лично президенту. Не передавайте «горячие приветы» мэрам, не разобравшись со своими «велюровыми» приспешниками! Не дразните страну, которая и без того кипит от возмущения вашими двойными стандартами. Вспомните, что вместо того, чтобы преодолеть эпоху бедности, вы только усилили ее. Выходите из ресторанов к людям! Они расскажут, чего им стоили ваши бездумная политика и примитивный пиар», - призвала Юлия Тимошенко.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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