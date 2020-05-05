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Треть смертей от коронавируса в Англии пришлась на дома престарелых

Треть смертей от коронавируса в Англии пришлась на дома престарелыхФото: Reuters / Lee Smith

В Англии больше шести тысяч человек, проживавших в домах престарелых, скончались от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на данные организации, контролирующей деятельность домов престарелых (The Care Quality Commission).

Согласно данным отраслевой организации, примерно треть смертей от COVID-19 в Англии приходится на пансионаты для пожилых людей.

В Англии было зафиксировано 6391 летальных исходов от новой коронавирусной инфекции среди постояльцев домов престарелых. Это в четыре раза больше среднего показателя смертности за этот же период года.

Согласно статистике по всему Лондону, больше половины смертей за последнее время было вызвано новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным, 5 мая в мире выявлено 3,5 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 251,8 тысячи человек, 1,1 миллиона пациентов выздоровели. В Великобритании выявлено 191,8 тысячи случаев заражения, погибли 28,8 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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