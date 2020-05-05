Украина возобновила обстрелы Донбасса

Анастасия Иванова

За прошедшие сутки украинская армия дважды нарушила режим тишины. Силовики обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

Если 3 мая украинская армия не нарушала перемирия, то 4 мая возобновила минометные удары. Представитель ЛНР сообщил, что огонь по непризнанной республике вели из миномета калибром 120 миллиметров и гранатомета. Удары пришлись по населенным пунктам Березовское и Золотое-5.

Информации о жертвах или пострадавших нет.