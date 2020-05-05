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Умер работавший с Superjet заместитель гендиректора «Иркута»

Умер работавший с Superjet заместитель гендиректора «Иркута»Фото: пресс-служба «Гражданские самолёты Сухого»

4 мая от болезни умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов. Об этом сообщается на сайте корпорации.

По данным источников принадлежащего Григорию Березкину РБК, топ-менеджер 2 мая был госпитализирован с пневмонией.

Виноградов занимался сертификацией российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и внес большой вклад в стандартизацию самолета по российским и европейским нормам.

Один из этих самолетов загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика. Но следствие опровергло версию о неисправности самолета.

По данным СК, командир экипажа провел грубую посадку на взлетно-посадочную полосу. В результате его действия привели к разрушению и возгоранию самолета. Пилот отвергает выводы следствия, назвавшего его виновником авиакатастрофы. В авиакатастрофе погибли 40 пассажиров и один член экипажа, еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на момент возгорания на борту находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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