В апреле в Индии не продали ни одного автомобиля

Влада Некрасова

Когда мы говорим о падении продаж новых автомобилей из-за коронавируса на европейском, американском или украинском рынках, мы подразумеваем, что автомобили все-таки продаются, но в меньшем количестве, чем до пандемии. Это, конечно, плохо для всей отрасли, но бывает и намного хуже. В Индии, например, в апреле не было продано ни одного автомобиля. Там рынок просто остановился.Все, что зафиксировано в статистике индийского рынка в апреле – мизерное количество продаж автомобилей на экспорт и также небольшое количество сделок по продаже сельхозтехники. Например, один из лидеров тамошнего рынка, компания Maruti Suzuki, в марте 2020 года продала 79 тысяч автомобилей в Индии и еще 4700 машин отправила в другие страны, но уже в апреле цифры в соответствующих графах отчетной ведомости стоят иные – 0 и 632. Другой крупный производитель, компания Mahindra & Mahindra, в апреле экспортировала 733 автомобиля и продала 4800 тракторов.В Украине в течение апреля продано и поставлено на учет 3700 новых легковых автомобилей, что почти в 2 раза меньше, чем в том де месяце годом ранее. Трока лидеров у нас остается неизменной уже несколько месяцев – Renault, Toyota и Kia. На четвертое место поднялась BMW, продемонстрировал рост продаж и Mercedes-Benz.Самым продаваемым автомобилем месяца в Украине стал Renault Duster. Всего за период с января по апрель текущего года на украинском рынке было зарегистрировано 23,9 тыс. продаж новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.