В Аргентине за нарушение карантина задерживали почти 70 тысяч человек

Лидия Мартынова

Сотрудники правоохранительных органов Аргентины за полтора месяца задержали почти 70 тысяч человек за нарушение карантина, введенного в связи с COVID-19, следует из отчета министерства безопасности, попавшего в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что за период с 21 марта были задержаны в общей сложности 69 965 человек. Кроме того, более четырех тысяч автомобилей были изъяты у их владельцев, которые неправомерно передвигались по стране.