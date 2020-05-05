В Армении назвали турецкую цену нормализации: Арарат, граница, геноцид

Влада Некрасова

С 7 января 1992 года Соединённые Штаты официально начали первый этап своей посреднической миссии по нормализации армяно-турецких отношений. По сути, он продлился недолго — только до 3 ноября 1992 года. Рассекреченные документы Госдепартамента, Совета национальной безопасности США свидетельствуют о том, что американская сторона осуществляла посредничество «в каждодневном режиме». Об этом на своей странице в Facebook написал сегодня, 5 мая, один из ведущих армянских американистов, основатель и директор Центра американских исследований (Ереван) Сурен Саркисян.

«Турция выдвигала следующие предусловия:

1. снятие с внешнеполитической повестки Армении вопроса о международном признании Геноцида армян;

2. признание Республикой Армения (нынешней) границы с Турцией*;

3. заявление Республики Армении об отсутствии территориальных претензий к Турции;

4. редактирование Декларации независимости Армении (принята Верховным советом Армянской ССР 23 августа 1990 года. — Ред.)**;

5. удаление изображения горы Арарат с герба Армении.

В дальнейшем добавилось и укрепилось предусловие о „возвращении“ Нагорного Карабаха Азербайджану. Это была та цена, которую Армения должна была заплатить за нормализацию армяно-турецких отношений. Уверен, что и сейчас предусловия остались неизменными», — отметил Саркисян.

24 декабря 1991 года Турция официально признала Республику Армения, но до сих пор отказывается установить дипломатические отношения с соседней страной. В 1993 году, в разгар карабахской войны и в знак поддержки Азербайджана, Турция в одностороннем порядке закрыла воздушную и наземную границы с Арменией. Воздушная граница была открыта в 1995 году под давлением международного сообщества. Для открытия сухопутной границы и установления дипломатических отношений Анкара выдвигает ряд неприемлемых для Еревана условий.

Начиная с 1991 года, были предприняты попытки для нормализации двусторонних отношений, которые не принесли результатов. Последним по времени и получившим большой резонанс на международной арене стал процесс нормализации в 2008—2009 годах, закончившийся подписанием в швейцарском Цюрихе двух армяно-турецких протоколов. На церемонии подписания этих документов 10 октября 2009 года участвовали главы внешнеполитических ведомств России, США, Франции и Швейцарии.

Положения протоколов «Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Турция» и «О развитии отношений между Республикой Армения и Республикой Турция» не были реализованы. После их подписания Турция, резко изменив свою позицию, и, отказавшись от достигнутых соглашений нормализовать отношения в разумные сроки и без всяких предусловий, обусловила ратификацию договоров в своём парламенте урегулированием карабахского конфликта. Принимая во внимание позицию Турции, занимавший тогда пост президента Армении Серж Саргсян 22 апреля 2010 года подписал указ о приостановлении процесса ратификации протоколов. 16 февраля 2015 года они были отозваны из Национального собрания (парламента) Армении. В сентябре 2017 года, выступая на заседании Генассамблеи ООН, бывший президент Армении заявил, что правительство Турции выдвинуло абсурдные предусловия для ратификации Цюрихских протоколов. 1 марта 2018 г. Серж Саргсян подписал указ о прекращении процедуры заключения протоколов.

Фактор Турции продолжает оставаться самым острым вызовом национальной безопасности Армении, 22 января этого года, в ходе правительственного часа парламенте республики заявил министр иностранных дел Зограб Мнацаканян. «Отсутствие (дипломатических) отношений с этой страной в широком смысле является вызовом для Армении и для её безопасности. Мы рассматриваем этот вопрос в качестве самого острого вызова нашей национальной безопасности. Что касается более конкретных шагов в международно-правовом аспекте, нам необходимо детально рассчитать наши действия», — отметил тогда руководитель армянского внешнеполитического ведомства.

Политика Турции представляет угрозу для Армении и стран региона, и принятая ранее Сенатом США резолюция о признании геноцида армян в Османской империи — тому доказательство, заявил 13 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политика отрицания геноцида, которую проводит Анкара, вынуждает констатировать, что Турция продолжает быть угрозой для Армении и армянского народа, отметил премьер. На протяжении последних 30 лет Турция блокирует границу с Арменией и это также продолжение её политики отрицания геноцида армян, добавил Пашинян.

*Нынешняя граница между Арменией и Турцией определена Карсским договором от 13 октября 1921 года.

**Пункт 11 декларации гласит: «Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в османской Турции и Западной Армении».