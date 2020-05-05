В Израиле объяснили уникальность открытия в борьбе с COVID-19

Лидия Мартынова

Израильскому институту биологических исследований первому удалось сделать научное открытие в борьбе с коронавирусом, отвечающее одновременно трём определённым параметрам, говорится в заявлении представителя министерства обороны Израиля.

Ранее издание "Едиот Ахронот" сообщило, что команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса". Отмечалось, что речь идёт о моноклональном антителе, которое атакует вирус и может его нейтрализовать в теле пациента".