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В Минздраве предупредили о смертельной опасности курения во время пандемии

В Минздраве предупредили о смертельной опасности курения во время пандемии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Курение во время пандемии коронавируса может быть смертельно, поскольку у курильщиков снижается иммунитет, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Употребление табачной продукции любыми способами опасно! А в ситуации пандемии вируса COVID-19 смертельно! А разговоры о том, что курильщики легче переносят COVID-19 не имеют оснований», — приводит слова Брюна пресс-служба Минздрава.

Он обратил внимание на существующие достоверные данные учёных о серьёзном снижении иммунитета у курильщиков.

Кроме того, Евгений Брюн подчеркнул, что появившаяся недавно в СМИ информация о том, что коронавирус может меньше затрагивать курильщиков, не соответствует действительности.

«Можно предположить, что подобные информационно-научные «вбросы» организовываются заинтересованными лицами и производителями», — добавил он.

В конце прошлого года власти Китая сообщили о вспышке в городе Ухане заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. В марте ВОЗ признала вспышку пандемией. Число заражённых в России составляет 155 370 человек, количество выздоровевших пациентов с инфекцией в стране увеличилось до 19 865. Число летальных исходов выросло до 1 451.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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