В Москве на карантине. Чем рискуют те, кто нарушает самоизоляцию

Лидия Мартынова

© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк

В новом проекте Ria.ru — "Творцы на карантине" — ведущие современные авторы из России и других государств включаются в общую борьбу с коронавирусом. Литераторам, публицистам, режиссерам — творцам — предложили написать тексты, которые помогли бы вдохновить и поддержать, рассмешить и объединить читателей разных стран. Сегодня писательница Ольга Славникова — лауреат премий "Русский Букер" за роман "2017" (2006 год) и "Ясная поляна" ("Прыжок в длину", 2018 год) — рассказала о своих причинах соблюдать строгий карантин.

Утром, полусонная, плелась в ванную и запнулась о кроссовки. Скоро перестану понимать, что это за белые предметы и чему они служат.

Муж засадил меня на карантин за две недели до того, как самоизолировалась вся остальная Москва. Сам выбрасывает мусор, сам ходит в магазин. В респираторе, в очках-консервах и в желтом глухом дождевике он выглядит как инопланетянин. Надеюсь, этот вид сам по себе обеспечивает мужу социальную дистанцию.

Я же смотрю в окно. Двор внизу геометричен и статичен. В квартире есть простенький тренажер, и я наматываю на нем рокочущие километры, воображая, будто иду туда, вовне, где уже проклюнулась резная зеленая листва. Ну и что, а в комнате тахта такая же зеленая, можно представить, что это огородная грядка.