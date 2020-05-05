Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве на карантине. Чем рискуют те, кто нарушает самоизоляцию

В Москве на карантине. Чем рискуют те, кто нарушает самоизоляцию
© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанк

В новом проекте Ria.ru — "Творцы на карантине" — ведущие современные авторы из России и других государств включаются в общую борьбу с коронавирусом. Литераторам, публицистам, режиссерам — творцам — предложили написать тексты, которые помогли бы вдохновить и поддержать, рассмешить и объединить читателей разных стран. Сегодня писательница Ольга Славникова — лауреат премий "Русский Букер" за роман "2017" (2006 год) и "Ясная поляна" ("Прыжок в длину", 2018 год) — рассказала о своих причинах соблюдать строгий карантин.

Утром, полусонная, плелась в ванную и запнулась о кроссовки. Скоро перестану понимать, что это за белые предметы и чему они служат.


Муж засадил меня на карантин за две недели до того, как самоизолировалась вся остальная Москва. Сам выбрасывает мусор, сам ходит в магазин. В респираторе, в очках-консервах и в желтом глухом дождевике он выглядит как инопланетянин. Надеюсь, этот вид сам по себе обеспечивает мужу социальную дистанцию.


Я же смотрю в окно. Двор внизу геометричен и статичен. В квартире есть простенький тренажер, и я наматываю на нем рокочущие километры, воображая, будто иду туда, вовне, где уже проклюнулась резная зеленая листва. Ну и что, а в комнате тахта такая же зеленая, можно представить, что это огородная грядка.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Юбилейная медаль в честь 75-летия Победы нашла Ким Чен Ына
Юбилейная медаль в честь 75-летия Победы нашла Ким Чен Ына
В России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
В России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
Меньше чем за полгода. На генпрокурора Украины завели уголовное дело
Меньше чем за полгода. На генпрокурора Украины завели уголовное дело
Разведка США назвала причины сокрытия Китаем данных о COVID-19
Разведка США назвала причины сокрытия Китаем данных о COVID-19
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 132
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 132
Министр просвещения: Надеюсь, дети пойдут 1 сентября в школу
Министр просвещения: Надеюсь, дети пойдут 1 сентября в школу
Минфин США займет почти три триллиона долларов на борьбу с коронавирусом
Минфин США займет почти три триллиона долларов на борьбу с
Sia выпустила новую песню "Saved my life", записанную вместе с Дуа Липа
Sia выпустила новую песню "Saved my life", записанную вместе с Дуа
Как проводят карантин актеры сериала «Сваты»
Как проводят карантин актеры сериала «Сваты»
Организаторы акции "Бессмертный полк онлайн" получили более 600 тысяч заявок за неделю
Организаторы акции "Бессмертный полк онлайн" получили более 600 тысяч
Украина возобновила обстрелы Донбасса
Украина возобновила обстрелы Донбасса
В Москве на карантине. Чем рискуют те, кто нарушает самоизоляцию
В Москве на карантине. Чем рискуют те, кто нарушает самоизоляцию

Топ на сегодня

Правительство РФ приняло поставление о признании инвалидности до 18 лет у больных ретинобластомой детей
Правительство РФ приняло поставление о признании инвалидности до 18
ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
Версия: коронавирус щадит курильщиков
Версия: коронавирус щадит курильщиков
Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на себя
Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на
Президент Эстонии провозгласила пакетный закон по борьбе с коронавирусом
Президент Эстонии провозгласила пакетный закон по борьбе

Еще по теме

Наринэ Абгарян — об итальянских мэрах, карабинерах с огнеметами и йоге
Писатели из России и других стран помогут бороться с коронавирусом
Автор "Петровых в гриппе" — про сценарии коронавирусного апокалипсиса
Миллиард на карантине: мир подхватил инфекцию