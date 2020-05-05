В Москве сняли репетицию авиапарада Победы

Вадим Карасев

В Москве состоялась репетиция авиационного парада, приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Над Красной площадью пролетели более 70 военных самолетов и вертолетов. В их числе оказались МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", и четыре истребителя пятого поколения Су–57 — эти машины не принимали участия в предыдущих парадах. В небе над Москвой появились также военные транспортники Ил-76, штурмовые вертолеты Ка-52 и Ми-24, а также стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-22.

Воздушные парады по случаю 75-летия Победы пройдут 9 мая в 32 городах России. Традиционный парад был перенесен из-за вспышки коронавируса. Он состоится, когда это будет безопасно для участников.