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В Москве сняли репетицию авиапарада Победы

В Москве сняли репетицию авиапарада Победы

В Москве состоялась репетиция авиационного парада, приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Над Красной площадью пролетели более 70 военных самолетов и вертолетов. В их числе оказались МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", и четыре истребителя пятого поколения Су–57 — эти машины не принимали участия в предыдущих парадах. В небе над Москвой появились также военные транспортники Ил-76, штурмовые вертолеты Ка-52 и Ми-24, а также стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-22.

Воздушные парады по случаю 75-летия Победы пройдут 9 мая в 32 городах России. Традиционный парад был перенесен из-за вспышки коронавируса. Он состоится, когда это будет безопасно для участников.

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По материалам: uposters.ru

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