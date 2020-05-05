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В НАТО ожидают вторую волну коронавируса осенью

В НАТО ожидают вторую волну коронавируса осенью
Руководство НАТО опасается второй волны коронавирусной инфекции осенью 2020 года, поэтому готовит план действий с целью иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим странам-партнерам. Об этом 2 мая написало издание Der Spiegel.

План действий будет готовиться под руководством главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса.
Дипломаты Альянса считают, что трансатлантический союз должен быть лучше вооружен на случай эпидемии. Опасности пандемии до сих пор уделяли слишком мало внимания. Поэтому наряду с планом действий на случай второй волны коронавируса осенью должен возникнуть также отдельный долгосрочный план под названием "План действий в ответ на пандемию", пишет издание.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на скорейшем продвижении плана действий. На секретном совещании он заявил, что более скоординированный ответ на вторую волну коронавируса станет лакмусовой бумажкой для доверия и сплоченности в Альянсе, отмечает Der Spiegel.

Глава НАТО разочарован тем, что Альянс не был подготовлен к пандемии: были заболевшие среди военных бундесвера, не было возможности оказать необходимую техническую помощь.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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