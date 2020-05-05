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В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd

В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd
Члены команды американского ракетного эсминца USS Kidd могли заразиться коронавирусом, высадившись на подозрительное судно в ходе антинаркотической операции, заявил во вторник журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

"Основная версия заключается в том, что они могли подхватить его во время антинаркотической операции, когда они остановили судно, которое потенциально могло перевозить наркотики, и высадились на борт, где могли контактировать с кем-то, у кого был вирус", - сказал он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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