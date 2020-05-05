В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd

Влада Некрасова

Члены команды американского ракетного эсминца USS Kidd могли заразиться коронавирусом, высадившись на подозрительное судно в ходе антинаркотической операции, заявил во вторник журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

"Основная версия заключается в том, что они могли подхватить его во время антинаркотической операции, когда они остановили судно, которое потенциально могло перевозить наркотики, и высадились на борт, где могли контактировать с кем-то, у кого был вирус", - сказал он.