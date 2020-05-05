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В России отметили успехи в производстве медицинских масок

В России отметили успехи в производстве медицинских масок

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Россия справилась с задачей по производству медицинских масок за последние два месяца, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, в стране ежедневно производится более восьми миллионов масок, в том числе медицинских — три миллиона в сутки. При этом, к концу мая в России заработает новое производство масок в Брянске. Это позволит увеличить ежедневный выпуск на два миллиона штук, отметил он.

«Я считаю, что мы с масками принципиально справились за последние два месяца. Сегодня важны костюмы для инфекционистов», — сказал Мантуров.

Министр добавил, что объём производства защитных костюмов для медиков увеличен до 110 тысяч штук в сутки, а в середине мая он может составить до 150 тысяч.

«Наша задача — продолжить наращивать объемы производства и материалов, и тканей для выпуска средств индивидуальной защиты», — заключил глава Минпромторга.

В марте президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами кабмина поручил нарастить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также сформировать их резерв. 28 апреля глава государства сообщил, что производство защитных масок в стране увеличилось более чем в 10 раз: с 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллиона в апреле.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 31 марта предложила разрешить на период пандемии коронавируса производить маски и антисептики без лицензии. По словам спикера, «дома можно взять марли, всем из пяти слоев марли нашить повязки, ФСИН загрузить, другие возможные структуры».

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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