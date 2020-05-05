В России вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах

Алексей Вольцев

В России с 5 мая вступил в силу закон, запрещающий продавать алкоголь в небольших заведениях, находящихся в жилых домах и на прилегающей к ним территориям. Об этом пишет "Парламентская газета".

Согласно документу, торговля такой продукцией возможна только в точках площадью не менее 20 квадратных метров.

Регионам, в свою очередь, дали право вводить дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи.