В России за сутки умерли 95 человек с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

За последние сутки в России подтверждено 10 102 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. 95 человек умерли, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Общее число летальных случаев с начала эпидемии достигло 1 451..

Количество выздоровевших увеличилось до 19 865.

Всего в стране по состоянию на 5 мая зарегистрировали 155 370 заболевших в 85 регионах. Наибольший прирост числа инфицированных наблюдается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях.