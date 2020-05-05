В Самаре загорелись шесть частных жилых домов

Анастасия Иванова

Шесть частных жилых домов загорелись в Железнодорожном районе Самары на площади около 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На улице Пестеля в поселке Шмидта происходит горение шести частных домов. Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, объявлена повышенная сложность пожара. К ликвидации последствий возгорания привлечены 69 человек и 14 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило В 16.59 (15.59 мск).