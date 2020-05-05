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В США предрекли увеличение числа жертв COVID-19 в стране почти в два раза

В США предрекли увеличение числа жертв COVID-19 в стране почти в два раза
Университет Вашингтона прогнозирует, что количество жертв коронавируса в США к началу августа может возрасти практически в два раза и превысить 134 тысячи.

По информации университета, к 4 августа количество умерших пациентов с COVID-19 в США может составить 134 475. При этом, в соответствии с прогнозом, пик по смертям, связанным с коронавирусом, в США уже пройден.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 1,17 миллиона случаев коронавируса, 68,3 тысячи человек скончались.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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