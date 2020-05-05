В США учёные проверят собак на возможность выявлять коронавирус

Вадим Карасев

Американские учёные проведут эксперимент, в рамках которого попробуют научить собак определять коронавирус по анализу слюны и мочи больных COVID-19.

С древних времён собака является другом и помощником человека. Эти умные животные принимали участие во многих войнах, находились на передовой, помогали выносить раненых с поля боя. И в настоящее время собаки отлично справляются с работой в полиции, на таможне, ловят преступников и находят запрещённые вещества, а также ищут выживших после стихийных бедствий.

Все эти качества собак привели учёных к мысли, что, возможно, у них есть и другой важный навык — умение обнаруживать коронавирус.

Чтобы выявить этот навык, учёные проведут одно исследование с участием 8 собак, которые в лабораторных условиях 3 недели будут контактировать с биологическими материалами (слюной и мочой) людей, больных COVID-19.

Затем собакам, которые запомнили этот запах, должны будут на практике показать, смогут ли они отличить положительные образцы анализов на коронавирус от отрицательных результатов.

Итоги исследования должны показать способны ли собаки выявлять коронавирус как у больных, так и бессимптомных заразившихся COVID-19. И только затем будет принято решение о проведении дальнейших исследований. Первые осмотры людей собаками с целью обнаружить или исключить коронавирус могут начаться уже с июля текущего года.

По словам специалистов, риск заражения самих животных коронавирусом крайне мал. За всё время пандемии в США заболевание было выявлено лишь у двух кошек и одной собаки.

Стоимость предстоящего исследования неизвестна, но, по сообщению, ветеринарной школы Пенсильванского университета, часть расходов профинансирует новый исследовательский инновационный фонд Penn Vet COVID-19.

Эксперименты, проводимые учёными с собаками, всё чаще показывают, что наши четвероногие друзья умеют обнаруживать малярию, болезнь Паркинсона, а также различные виды рака. Известно, что обоняние у собак в 10 тыс. раз чувствительнее, чем у человека, пишет ИНО tv.

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