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Василий Голубев раскрыл детали плана по поэтапному снятию ограничений на Дону

Василий Голубев раскрыл детали плана по поэтапному снятию ограничений на Дону

Во вторник, 5 мая, на заседании рабочей группы Госсовета обсуждались вопросы по поэтапному снятию ограничений в регионах. В совещании, проходившем в режиме видеоконференции, принимали участие главы российских регионов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что в регионе есть свои особенности по снятию ограничительного режима.

Он подчеркнул, что на Дону, пока тенденции к снижению количества заболевающих людей нет. Ссылаясь на данные, губернатор сказал, что за прошедшие 10 дней, показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей вырос с 12,7 до 32,2. А прирост по заболевшим в среднем составил 7% в сутки.

Тем не менее, по словам Голубева, в области еще в апреле начали разрабатывать план по постепенному снятию ограничений. Он сказал, что поэтапный выход из ограничительного режима будет зависеть от целого ряда условий.

Основным условием остается то, чтобы в Ростовской области были приняты все исчерпывающие меры по обеспечению максимальной безопасности медиков и оснащению медучреждений необходимым оборудованием.

При этом губернатор донского региона уточнил, что в ближайшие дни для работников первичного звена, работающих непосредственно с заболевшими новой коронавирусной инфекцией людьми, введут региональные дополнительные меры поддержки.

Следующим немаловажным условием для смягчения ограничительного режима будет обязательное сохранение и ответственное соблюдение всеми жителями региона масочного режима.

Говоря о других факторах, которые приблизят отмену ограничений, Василий Голубев перечислил основные:



снижение темпа роста заболеваемости в области;



увеличение количества протестированных на коронавирусную инфекцию;



наличие не менее половины свободных коек в инфекционных отделениях (при этом, должен учитываться и показатель по количеству внебольничных пневмоний).

Василий Голубев рассказал о том, как будут сниматься ограничения в Ростовской области.


Разрешат работу предприятиям, работающим с потребителями: салонам красоты, парикмахерским, ремонтным мастерским, химчисткам, прачечным, ателье и подобным.




соблюдение масочного режима и социальной дистанции;



обязательное соблюдение режима самоизоляции людьми старше 65 лет и людьми с хроническими заболеваниями;



исключение проведений массовых мероприятий;



усиление информационной работы по профилактике распространения коронавируса.


Разрешат работать непродовольственным магазинам, частично откроют образовательные учреждения (пока не уточняется какие именно), разрешат прогулки и занятия спортом на улице, но группами не более трех человек и с условием обязательного соблюдения минимальной дистанции.




стабильное значительное снижение прироста заболевших;



увеличение масштабов тестирования на COVID-19.


Возобновление работы всех предприятий торговли, общепита, гостиниц и подобных учреждений.



длительное отсутствие прироста заболевших;



соблюдение социальных дистанций.

Ранее, Южный Федеральный писал, что на Дону ограничительный режим будут смягчать в 4 этапа. Пока, губернатор Ростовской области рассказал о трех из них. Однако, при этом он отметил, что в случае ухудшения эпидобстановки все ограничения введут вновь и случится это может в любой момент.

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По материалам: u-f.ru

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