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Власти Белоруссии увеличили вдвое госзаказ на гречку

Власти Белоруссии увеличили вдвое госзаказ на гречку
Правительство Белоруссии своим постановлением в два раза увеличило прежние планы на поставку гречки для государственных нужд на текущий год, говорится в соответствующем документе, опубликованном во вторник на национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, объем заказа на поставку гречихи для республиканских государственных нужд увеличен с 15 тысяч тонн до 30 тысяч тонн. Пяти областям, кроме Витебской, доведено задание в размере по 6 тысяч тонн гречихи вместо 3 тысяч тонн ранее.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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