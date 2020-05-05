Власти Белоруссии увеличили вдвое госзаказ на гречку

Влада Некрасова

Правительство Белоруссии своим постановлением в два раза увеличило прежние планы на поставку гречки для государственных нужд на текущий год, говорится в соответствующем документе, опубликованном во вторник на национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, объем заказа на поставку гречихи для республиканских государственных нужд увеличен с 15 тысяч тонн до 30 тысяч тонн. Пяти областям, кроме Витебской, доведено задание в размере по 6 тысяч тонн гречихи вместо 3 тысяч тонн ранее.