Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Власти США высказались о месте возникновения коронавируса

Власти США высказались о месте возникновения коронавируса

Власти США высказались о месте возникновения коронавирусаФото: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Власти США не знают, где именно возник коронавирус нового типа. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли во вторник, 5 мая, на брифинге в Пентагоне. Его слова приводит ТАСС.

«Появился ли он из вирусологической лаборатории в Ухане или возник на рынке морепродуктов в Ухане, появился ли он где-то еще? <...> Мы не знаем», — сказал Милли.

«Свидетельства говорят о естественном происхождении вируса, что он не был создан человеком. Второй вопрос — было ли его распространение случайным, попал ли он в окружающую среду естественным образом или же это было сделано умышленно. У нас нет неоспоримых доказательств в пользу чего-то. Свидетельства говорят о том, что это, вероятно, было непреднамеренно», — заключил он.

3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне имеются данные, указывающие на то, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории китайского города Ухань. Однако затем он добавил, что знаком с заявлениями ученых о природном происхождении вируса, основанными на анализе ДНК, и в их точности он не сомневается. После этого он воздержался от ответа на вопрос, было ли распространение инфекции намеренным или связано с неким инцидентом.

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Разведывательное сообщество США заявило о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно. Дональд Трамп на схожий вопрос сказал, что не может комментировать ситуацию и раскрывать имеющуюся у него информацию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона зараженных. Всего 254 430 человек умерли, более 1,18 миллиона излечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Силуанов: Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов
Силуанов: Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов
Оператор, работавший с Меган Маркл, рассказал о ее поведении на съемочной площадке: "Она была очень груба и требовательна"
Оператор, работавший с Меган Маркл, рассказал о ее поведении на
Парад Победы и коронавирус: что обсудили Путин и Лукашенко по телефону
Парад Победы и коронавирус: что обсудили Путин и Лукашенко по телефону
В Москве умерли еще 50 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 50 человек с коронавирусом
Коллега Меган Маркл о совместной работе: «Она была очень требовательна и груба»
Коллега Меган Маркл о совместной работе: «Она была очень
В Германии предложили открыть рестораны и кафе 9 мая
В Германии предложили открыть рестораны и кафе 9 мая
Лунный день сегодня 6 мая 2020 года
Лунный день сегодня 6 мая 2020 года
Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота провел персональный концерт для ветерана из Владивостока
Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота провел персональный
"Цунами после землетрясения". Саакашвили высказался об экономике Украины
"Цунами после землетрясения". Саакашвили высказался об экономике
Власти США высказались о месте возникновения коронавируса
Власти США высказались о месте возникновения коронавируса
Министр из «соросовского гнезда» пугает армян коронавирусным апокалипсисом
Министр из «соросовского гнезда» пугает армян коронавирусным
В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd
В Пентагоне назвали версию заражения COVID-19 на эсминце USS Kidd

Топ на сегодня

Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Еще по теме

Госдеп США заявил об искусственном происхождении коронавируса
Разведка США проверит версию о распространении коронавируса из лаборатории
Китай отверг утверждения о лабораторном происхождении коронавируса
Помпео: У США достаточно доказательств сокрытия Китаем ситуации с Covid-19