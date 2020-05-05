Власти США высказались о месте возникновения коронавируса

Вадим Карасев

Фото: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Власти США не знают, где именно возник коронавирус нового типа. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли во вторник, 5 мая, на брифинге в Пентагоне. Его слова приводит ТАСС.

«Появился ли он из вирусологической лаборатории в Ухане или возник на рынке морепродуктов в Ухане, появился ли он где-то еще? <...> Мы не знаем», — сказал Милли.

«Свидетельства говорят о естественном происхождении вируса, что он не был создан человеком. Второй вопрос — было ли его распространение случайным, попал ли он в окружающую среду естественным образом или же это было сделано умышленно. У нас нет неоспоримых доказательств в пользу чего-то. Свидетельства говорят о том, что это, вероятно, было непреднамеренно», — заключил он.

3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне имеются данные, указывающие на то, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории китайского города Ухань. Однако затем он добавил, что знаком с заявлениями ученых о природном происхождении вируса, основанными на анализе ДНК, и в их точности он не сомневается. После этого он воздержался от ответа на вопрос, было ли распространение инфекции намеренным или связано с неким инцидентом.

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Разведывательное сообщество США заявило о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно. Дональд Трамп на схожий вопрос сказал, что не может комментировать ситуацию и раскрывать имеющуюся у него информацию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона зараженных. Всего 254 430 человек умерли, более 1,18 миллиона излечились.