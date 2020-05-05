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Военные ансамбли песни и пляски проводят концерты для ветеранов в регионах

Военные ансамбли песни и пляски проводят концерты для ветеранов в регионах

В нескольких регионах России ансамбли песни и пляски военных округов провели концерты для ветеранов, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота во Владивостоке провели персональный концерт для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Левады перед окнами его квартиры.

"В столице Приморского края малая концертная группа ансамбля ТОФ выступила для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады. Ветеран, которому недавно исполнилось 97 лет, начал свой боевой путь в соединении тральщиков Тихоокеанского флота в 1942 году, а уволился из Вооруженных сил в далеком 1969-м", – сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Военнослужащие Центрального военного округа выступили с мини-концертами под окнами домов в Самаре, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Артисты в форме времён войны приезжали к домам ветеранов на ретро-автомобиле ЗИС-5В, который был найден во время раскопок под Вязьмой и впоследствии восстановлен.

Военные солисты исполнили для ветеранов песни "Казаки в Берлине", "Баллада о солдате" и "День Победы". Помимо этого, военнослужащие вручили фронтовикам написанные солдатами и сержантами поздравительные письма.

Вокальная группа ансамбля песни и пляски Южного военного округа исполнила песни военных лет для жителей одного из дворов Ростова-на-Дону. Военные артисты исполнили известные композиции "Едут по Берлину наши казаки", "Улица Садовая, скамеечка кленовая", "Майский вальс", а завершили свое короткое выступление "Днем Победы".

При исполнении песни "От героев былых времен" в окнах горожан появились портреты погибших ветеранов Великой Отечественной войны, приготовленные для шествия в "Бессмертном полку".

В Юрге Кемеровской области военнослужащие двух соединений 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) поздравили 94-летнего фронтовика с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в онлайн режиме.

Персональный онлайн-авиапарад, концерт под окном и фронтовые треугольники – так поздравили ветерана военнослужащие Центрального военного округа в Екатеринбурге. К дому фронтовика доставили большой переносной экран, но котором демонстрировалась парадная тренировка авиационного расчета современных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ЦВО, в ходе которой пилоты, находясь в небе, поздравили ветерана с наступающей 75-ой годовщиной Победы в радиоэфире. Затем артисты ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили для фронтовика песню "День Победы".

Черноморский флот провёл акцию "Парад в каждый двор" для ветерана Великой Отечественной войны. Под руководством заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Липилина во дворе дома ветерана прошёл мини-парад с участием роты почётного караула и военнослужащих ЧФ. В ходе акции артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота выступили для Луки Ивановича с небольших концертом, на котором исполнили фронтовые песни времён Великой Отечественной войны.

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По материалам: uposters.ru

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