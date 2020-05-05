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ВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавируса

ВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавирусаФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Заявления США об искусственном происхождении коронавируса являются спекуляциями. Такое мнение выразил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает ТАСС.

ВОЗ, по словам Райана, никогда не получал от США информации о происхождении коронавируса. Если американская сторона все же обладает подобными данными, то ВОЗ будет сложно работать в «информационном вакууме».

По словам главы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове, экспертные данные указывают на природное происхождение коронавируса. Она добавила, что согласно генетической последовательности COVID-19, а также других коронавирусов, они все происходят от летучих мышей.

3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне имеются данные, указывающие на то, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории китайского города Ухань. Однако затем он добавил, что знаком с заявлениями ученых о природном происхождении вируса, основанными на анализе ДНК, и в их точности он не сомневается. После этого он воздержался от ответа на вопрос, было ли распространение инфекции намеренным или связано с неким инцидентом.

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Разведывательное сообщество США заявило о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно. Дональд Трамп на схожий вопрос лишь сказал, что не может комментировать ситуацию и раскрывать имеющуюся у него информацию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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