Врач объяснил отказ калининградских медиков от работы

Алексей Вольцев

Врач-физиотерапевт Семен Гальперин в беседе с НСН призвал не осуждать калининградских медиков, которые отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее региональный министр здравоохранения Александр Кравченко рассказал, что около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области еще до начала эпидемии коронавируса "встали и вышли". Он отметил, что не вправе осуждать их, однако подчеркнул, что многие врачи и медсестры старше 65 лет остались работать.