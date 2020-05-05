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Врач объяснил отказ калининградских медиков от работы

Врач объяснил отказ калининградских медиков от работы
Врач-физиотерапевт Семен Гальперин в беседе с НСН призвал не осуждать калининградских медиков, которые отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее региональный министр здравоохранения Александр Кравченко рассказал, что около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области еще до начала эпидемии коронавируса "встали и вышли". Он отметил, что не вправе осуждать их, однако подчеркнул, что многие врачи и медсестры старше 65 лет остались работать.

# Россия
По материалам: ria.ru

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