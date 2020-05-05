Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться коронавирусом

Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться коронавирусом

Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться коронавирусомКадр: @PrincessBasmah

Представительница королевской семьи Саудовской Аравии — принцесса Басма бинт Сауд — выразила опасения, что заразилась новой коронавирусной инфекцией в тюрьме, куда ее заключили без предъявления какого-либо обвинения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

56-летнюю принцессу задержали в марте 2019 года при попытке выехать в Швейцарию на лечение. После этого о ее судьбе не было известно до апреля 2020 года, когда в ее Twitter-аккаунте появились записи с просьбой об освобождении из тюрьмы и помиловании ее и ее 28-летней дочери в связи со священным для мусульман месяцем Рамадан. Басма бинт Сауд обращалась к своему дяде — королю Сальману бен Абдель Азизу. Принцесса жаловалась, что после первой апелляции ее дело не было пересмотрено и что ей не предоставили надлежащего лечения. Позже члены ее семьи заявили, что ее аккаунт якобы был взломан.

Источники издания утверждают, что не могут выйти на контакт ни с принцессой, ни с ее дочерью. Последняя якобы сообщала родственникам, что в их тюрьме зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа, и ее мать боится, что могла заразиться.

Правительство страны никак не комментировало сведения о заключении Басмы бинт Сауд и состоянии ее здоровья.

Принцесса Басма бинт Сауд — 115-й и последний ребенок короля Сауда. Она выросла в Великобритании, получила высшее образование в Ливане, выступала за общественные реформы в Саудовской Аравии и занималась правозащитной деятельностью.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться коронавирусом
Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек
Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии
Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Администрация США предупредила о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2020 года
Администрация США предупредила о возможном вмешательстве России в
85-летняя Джуди Денч снялась для обложки британского Vogue
85-летняя Джуди Денч снялась для обложки британского Vogue
Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах
Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах
В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом
В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом

Топ на сегодня

Версия: коронавирус щадит курильщиков
Версия: коронавирус щадит курильщиков
ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
ЕС за три часа собрал 7,4 миллиарда евро на борьбу с COVID-19
Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на себя
Цель была ясна. Мадуро связал вторжение в Венесуэлу с покушением на
"Якутия" запустила рейс Москва — Калининград, несмотря на ограничения
"Якутия" запустила рейс Москва — Калининград, несмотря на ограничения
Хроники Covid-19: в Дагестане взывают о помощи к богатым землякам
Хроники Covid-19: в Дагестане взывают о помощи к богатым землякам

Еще по теме

Саудовская принцесса Басма пропала без вести: подробности произошедшего
Принцесса Саудовской Аравии появилась на обложке Vogue за рулем автомобиля
«Вы должны убить эту собаку». Саудовская принцесса в Париже по-своему разобралась с декоратором
Принцесса из Саудовской Аравии заставила художника целовать ей ноги