Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться коронавирусом

Вадим Карасев

Кадр: @PrincessBasmah

Представительница королевской семьи Саудовской Аравии — принцесса Басма бинт Сауд — выразила опасения, что заразилась новой коронавирусной инфекцией в тюрьме, куда ее заключили без предъявления какого-либо обвинения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

56-летнюю принцессу задержали в марте 2019 года при попытке выехать в Швейцарию на лечение. После этого о ее судьбе не было известно до апреля 2020 года, когда в ее Twitter-аккаунте появились записи с просьбой об освобождении из тюрьмы и помиловании ее и ее 28-летней дочери в связи со священным для мусульман месяцем Рамадан. Басма бинт Сауд обращалась к своему дяде — королю Сальману бен Абдель Азизу. Принцесса жаловалась, что после первой апелляции ее дело не было пересмотрено и что ей не предоставили надлежащего лечения. Позже члены ее семьи заявили, что ее аккаунт якобы был взломан.

Источники издания утверждают, что не могут выйти на контакт ни с принцессой, ни с ее дочерью. Последняя якобы сообщала родственникам, что в их тюрьме зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа, и ее мать боится, что могла заразиться.

Правительство страны никак не комментировало сведения о заключении Басмы бинт Сауд и состоянии ее здоровья.

Принцесса Басма бинт Сауд — 115-й и последний ребенок короля Сауда. Она выросла в Великобритании, получила высшее образование в Ливане, выступала за общественные реформы в Саудовской Аравии и занималась правозащитной деятельностью.