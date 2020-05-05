Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Зеркальные даты являются днями силы, в которые полезно совершать различные ритуалы, начинать новые дела и, конечно же, загадывать желания. 5 мая — отличный день для постановки новых целей и задач.

Этим днем будет безраздельно править Пятерка. Данное число символизирует собой единение начала и конца, золотую середину всего. Это значит, что ваши желания должны подкрепляться какими-то действиями. Это очень благоприятный в плане энергетики день, в который полезно мечтать, думать о будущем, заниматься духовными поисками и практиками.


Опираемся на интуицию и сны

В этот день наше сердце подскажет, в какую сторону необходимо двигаться, чтобы стать счастливее. Кому-то с самого утра покажется, что любимый человек получает недостаточно тепла и ласки, кому-то в голову придут невероятные идеи для бизнеса.

Энергетика Пятерки начнет действовать еще ночью, поэтому обращайте внимание на свои сновидения. В них может содержаться тайное послание и совет Вселенной относительно того, куда можно двигаться дальше, а самое главное — как. Интуиция и сны помогут понять, в каком направлении можно дальше двигаться, как расставлять приоритеты и какие желания будут наиболее правильными.

Правильно формулируем желание


Если вам захочется поставить перед собой какую-то амбициозную цель и загадать желание, то нужно записать его где-нибудь. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сформулировать само желание, определить срок, за который вы хотите его исполнить, и решить, что вам для этого необходимо.

Смысл состоит в том, чтобы загадать что-то, но не забыть об этом на следующий же день, а начать что-то делать. Начинается все с планов, с составления списка пунктов, необходимых для достижения цели. Это будет первый и самый важный шаг вперед. Именно этого хочет Пятерка. Энергетика этого числа поможет вам выбрать правильный путь в жизни.

Самое главное, чтобы желание не граничило с фантастикой. Необходимо загадывать что-то реальное, что действительно может исполниться и что потребует от вас каких-то вложений сил и времени.

Если вы не сможете поставить какие-то новые цели и загадать желание, потому что не знаете, чего хотите, попробуйте помедитировать, покопаться в глубинах своей души. Отлично могут подойти прослушивание музыки, просмотр кино и сериалов, чтение книг, общение с приятными людьми. Вдохновение придет, если продолжать его искать. Если же вы так и не найдете, о чем помечтать, потратьте время на дела и отдых, побудьте наедине с собой и посвятите часть времени своим близким.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Принцессу Евгению подозревают в беременности
Принцессу Евгению подозревают в беременности
Поэтапный выход из режима ограничений обсудят на совещании у Путина 6 мая
Поэтапный выход из режима ограничений обсудят на совещании у Путина
The New York Times опять получила Пулитцеровскую премию за публикации о Путине
The New York Times опять получила Пулитцеровскую премию за публикации
Глава ВОЗ назвал одно из самых эффективных средств борьбы с коронавирусом
Глава ВОЗ назвал одно из самых эффективных средств борьбы
Россиян лишили листового чая Lipton и Brooke Bond
Россиян лишили листового чая Lipton и Brooke Bond
Бразильская Petrobras установила рекорд по экспорту нефти
Бразильская Petrobras установила рекорд по экспорту нефти
Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
ВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавируса
ВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавируса
В США предрекли увеличение числа жертв COVID-19 в стране почти в два раза
В США предрекли увеличение числа жертв COVID-19 в стране почти в два
Компенсация за политические гонения сделала Тимошенко долларовым миллионером
Компенсация за политические гонения сделала Тимошенко долларовым
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Путина"
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Путина"
Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью
Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

Топ на сегодня

В Коми поздравили с Днём Победы фотоснимком финского солдата-оккупанта
В Коми поздравили с Днём Победы фотоснимком финского солдата-оккупанта
В саратовском интернате выявили 14 новых случаев COVID-19
В саратовском интернате выявили 14 новых случаев COVID-19
Россияне приготовились к снижению зарплат
Россияне приготовились к снижению зарплат
Правительство РФ приняло поставление о признании инвалидности до 18 лет у больных ретинобластомой детей
Правительство РФ приняло поставление о признании инвалидности до 18
Токсичные настройки: как мы программируем себя на поражение и что с этим делать
Токсичные настройки: как мы программируем себя на поражение и что

Еще по теме

Зеркальная дата июня: как 06.06 загадать желание, чтобы оно исполнилось
Как загадать желание в новолуние 18 ноября 2017 года, чтобы оно обязательно исполнилось
Зеркальная дата декабря совпадет с Полнолунием: исполняем желания 12.12
Зеркальная дата января: как привязать к себе удачу 01.01