Зеркальная дата 5.05: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Вадим Карасев

Зеркальные даты являются днями силы, в которые полезно совершать различные ритуалы, начинать новые дела и, конечно же, загадывать желания. 5 мая — отличный день для постановки новых целей и задач.

Этим днем будет безраздельно править Пятерка. Данное число символизирует собой единение начала и конца, золотую середину всего. Это значит, что ваши желания должны подкрепляться какими-то действиями. Это очень благоприятный в плане энергетики день, в который полезно мечтать, думать о будущем, заниматься духовными поисками и практиками.

Опираемся на интуицию и сны

В этот день наше сердце подскажет, в какую сторону необходимо двигаться, чтобы стать счастливее. Кому-то с самого утра покажется, что любимый человек получает недостаточно тепла и ласки, кому-то в голову придут невероятные идеи для бизнеса.

Энергетика Пятерки начнет действовать еще ночью, поэтому обращайте внимание на свои сновидения. В них может содержаться тайное послание и совет Вселенной относительно того, куда можно двигаться дальше, а самое главное — как. Интуиция и сны помогут понять, в каком направлении можно дальше двигаться, как расставлять приоритеты и какие желания будут наиболее правильными.

Правильно формулируем желание

Если вам захочется поставить перед собой какую-то амбициозную цель и загадать желание, то нужно записать его где-нибудь. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сформулировать само желание, определить срок, за который вы хотите его исполнить, и решить, что вам для этого необходимо.

Смысл состоит в том, чтобы загадать что-то, но не забыть об этом на следующий же день, а начать что-то делать. Начинается все с планов, с составления списка пунктов, необходимых для достижения цели. Это будет первый и самый важный шаг вперед. Именно этого хочет Пятерка. Энергетика этого числа поможет вам выбрать правильный путь в жизни.

Самое главное, чтобы желание не граничило с фантастикой. Необходимо загадывать что-то реальное, что действительно может исполниться и что потребует от вас каких-то вложений сил и времени.

Если вы не сможете поставить какие-то новые цели и загадать желание, потому что не знаете, чего хотите, попробуйте помедитировать, покопаться в глубинах своей души. Отлично могут подойти прослушивание музыки, просмотр кино и сериалов, чтение книг, общение с приятными людьми. Вдохновение придет, если продолжать его искать. Если же вы так и не найдете, о чем помечтать, потратьте время на дела и отдых, побудьте наедине с собой и посвятите часть времени своим близким.