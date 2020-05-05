Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Вадим Карасев

Фото: @ushakov53

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную пресс-службу ГУМВД.

Всем привет с центра Питера🥳🎉 #Спбшашлыки #сенная #сеннаяплощадь #питер #спб #каронавирус #невский #спбчп #фонтанка #рек #врек

Фото опубликовано @ushakov53

3 мая молодые люди разместили в социальной сети ролик, на котором видно, как они готовят шашлыки на Сенной площади.

В отношении них возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии.

В Санкт-Петербурге на данный момент действует административная ответственность за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием жителей города из-за распространения вируса. Нарушение закона жителями города карается штрафом в размере до четырех тысяч рублей.

Ранее введенные на время пандемии коронавируса ограничительные меры в Санкт-Петербурге продлили до 11 мая. Городские власти призывают горожан носить медицинские маски, респираторы или изделия, которые могут их заменить.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зафиксировано 5572 случая заражения коронавирусом. Всего в городе 37 человек скончались в результате пандемии, и 1468 пациентов выздоровели.