Знаки Зодиака с «дурным глазом»: астрология о бытовых сглазах

Вадим Карасев

Одним лишь взглядом можно передать любовь и ненависть, радость и обиду, восхищение и зависть. Астрологи уверены: у некоторых Знаков Зодиака сила взгляда настолько велика, что они сами того не подозревая, могут управлять окружающими и насылать на них несчастья.

В нашей жизни всегда есть место мистическому и непознанному. При этом совершенно неважно, верите вы в это или нет. К загадочным явлениям можно отнести, например, порчу и сглаз. Именно эти отрицательные энергетические влияния часто становятся причинами различных неприятностей в жизни. Сглаз — непреднамеренное воздействие, которое можно нанести проще простого — просто выразив душевный порыв. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает поговорить о Знаках Зодиака с «дурным глазом» и об энергоинформационных поражениях, которые они способны нанести окружающим.

Телец

Телец — Знак, обладающий мощной экстрасенсорной энергетикой и способностью сглазить практически любого человека: и ребенка, и взрослого. Чаще всего достается их близким. Тельцы склонны ожидать полного доверия от приближенных к себе людей. Поэтому, когда возникают подозрения в честности человека, в голове Тельцов могут поселиться темные мысли. Чем дольше длится ситуация, спровоцировавшая обиду, тем больше отрицательной энергии выльется на человека. Мысленные угрозы обладают точно такой же силой, как и реальные слова. Избежать наказания обидчику практически невозможно. Чаще всего сглазы Тельцов работают недолго, вследствие их мягкого сердца, но бьют вдвойне сильнее.

Близнецы

Близнецы обладают силой мысли и большой обидчивостью. Это мастера острого словца, а сказанное ими достигает нужного эффекта практически мгновенно и крепко отпечатывается в сознании другого человека. Своими словами Близнецы могут как искренне пожелать счастья, так и наслать несчастье. Нужно опасаться громких заявлений Близнецов: ведь каждое слово, брошенное со зла, пробьет энергетическую защиту «обидчика» и отразится на самооценке. К большому сожалению, Близнецы не осознают свой дар и часто не подозревают о силе своих слов.

Дева

Девы одаренные люди, обладающие различными скрытыми талантами. К сожалению, «дурной глаз» относится к их числу. Порой Девы слишком болезненно реагируют на чужие успехи. Особенно когда у них в жизни наступают тяжелые дни. И за невинным разговором, они невольно могут настроить человека на негатив. Причем сделать это очень искусно, поселив в человеке огромные сомнения и забрав его частичку удачи себе. Им невдомек, что любые слова, произнесенные вслух, способны сбыться и навлечь на человека огромные неприятности.

Скорпион

Есть поверье, что Скорпионы обладают гипнотическим взглядом. Представителям этого созвездия достаточно косо взглянуть на человека, чтобы навредить его энергетики и лишить его удачи. В случае, когда Скорпиона сознательно желают зла обидчику, тому остается лишь обратиться к молитвам. Мощная негативная энергетика может пробить любую защиту и нанести удар в самое уязвленное место. Зло Скорпиона может осесть по-разному. Кто-то отделается легкими неприятностями, другой же сляжет с большим горем. Наибольшую опасность Скорпион несет для своих врагов. Огромная энергия, присущая всем представителям этого созвездия, позволяет им достигать больших высот в оккультных практиках.

Козерог

Козероги в жизни не приемлют эзотерики, но, при этом обладают мощной энергетикой и врожденной способностью сглазить обидчика. Источником сглаза становится злость, зависть или обида. Козероги не жалуют тех кто стоит выше их по социальной лестнице. Поэтому позавидовав выгодному положению конкурента или красивой жизни соседа, в сердце Козерога может закрасться сильная обида или зависть. Это очень гордый и обидчивый Знак, которого легко задеть за живое. Всплеск негативных эмоций как тайфун обрушивается на обидчика. Результат — сглаз или порча. К сожалению о последствиях своей уникальной способности эти знаки также ничего не знают, а зря.