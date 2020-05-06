Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

10-летнего мальчика нашли повешенным в Николаеве

10-летнего мальчика нашли повешенным в Николаеве

Во вторник, 5 мая, вечером в многоэтажном доме по улице Лазурной в Заводском районе Николаева совершил суицид 10-летний мальчик. (Напомним, недавно в Николаеве в микрорайоне Терновка из петли достали 9-летнего мальчика, который хотел повеситься)

Тело ребенка с петлей на шее обнаружили в квартире его родители, которые вызвали скорую помощь и полицию. Однако врач прибывшей «скорой» лишь констатировал смерть мальчика. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области подтвердили факт происшедшего, однако от каких-либо комментариев о возможных мотивах, деталях случившегося отказались.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство», как и предусмотрено в подобных случаях законодательством.

По имеющейся информации, семья была вполне благополучной, ребенок учился в школе. Однако во время карантина мальчик, как и все его сверстники, школу не посещал и находился дома.

Надо отметить, что в последнее время в Украине участились случаи детского суицида. Так, в Кировоградской области покончил с собой 10-летний сын бойца АТО, а под Тернополем отчим обнаружил повешенным своего 12-летнего пасынка.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
Странное имя новорожденного сына Илона Маска стало поводом для насмешек
Странное имя новорожденного сына Илона Маска стало поводом для
Минздрав рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от коронавируса
Минздрав рассказал о результатах доклинических испытаний вакцин от
"Оскорбляли этим словом": Рудковскую призвали извиниться за то, что она назвала девочку "умственно-отсталой"
"Оскорбляли этим словом": Рудковскую призвали извиниться за то, что
Илон Маск получит от Tesla особую премию
Илон Маск получит от Tesla особую премию
К новым свершениям. Мэр Нижнего Новгорода официально ушел в отставку
К новым свершениям. Мэр Нижнего Новгорода официально ушел в отставку
Британский эпидемиолог нарушил режим самоизоляции из-за женщины и уволился
Британский эпидемиолог нарушил режим самоизоляции из-за женщины и
Эксперт: Каждая пятая компания в России будет восстанавливаться более года
Эксперт: Каждая пятая компания в России будет восстанавливаться более
«Я постоянно терплю поражение»: три способа разорвать порочный круг
«Я постоянно терплю поражение»: три способа разорвать порочный круг
Автор «Что-то не так с Кевином» заявила о неизбежной смерти жертв коронавируса
Автор «Что-то не так с Кевином» заявила о неизбежной смерти жертв
На экзопланетах с водородными атмосферами может существовать жизнь
На экзопланетах с водородными атмосферами может существовать жизнь
Туркмения отправит России гуманитарную помощь
Туркмения отправит России гуманитарную помощь

Топ на сегодня

Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Еще по теме

На Харьковщине нашли повешенным 10-летнего мальчика
Родители ребенка, найденного с простреленной головой под Москвой, ругали его за плохую учебу
В Николаеве нашли мертвой семью из трех человек
Столичная полиция разыскивает подростка за убийство 10-летнего мальчика