15 милых фото принца Арчи или как живет самый обсуждаемый ребенок Великобритании

Алексей Вольцев

Первый год жизни принца Арчи был насыщенным. Появление мальчика на свет обернулось самой настоящей спецоперацией, а после его ждали постоянные переезды вместе с родителями. Что еще произошло с малышом за это время, и какое будущее его ждет?

Сразу после рождения Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора стало понятно, что он изменит привычный уклад жизни королевской семьи. Меган Маркл скрывала сына от папарацци и то и дело жаловалась на излишнее внимание поклонников. В результате, когда принц Гарри и его супруга отказывались от королевских полномочий, аргумент в пользу спокойного будущего Арчи прозвучал одним из первых.

6 мая наследнику самой скандальной парочки мира исполняется год. В связи с этим мы решили собрать трогательные фотографии Арчи, а также порассуждать, какие события, случившиеся с мальчиком, точно войдут в историю.

Операция под кодовым названием «роды»

Появление Арчи на свет происходило в атмосфере строжайшей секретности. Даже за неделю до рождения маленького принца мир ничего не знал об этом. Когда и где родит Меган, не было доподлинно известно. Возлюбленная Гарри скрывала любые подробности о своей беременности. Когда же у нее начались схватки, в резиденции Фрогмор-коттедж стали происходить совершенно необъяснимые вещи.

Сначала к особняку подъехало несколько скорых, которые затем разъехались в разных направлениях в сопровождении охраны. Разумеется, журналисты последовали за медиками, не подозревая, что Гарри и Меган отправятся в госпиталь на обычном автомобиле, совершенно не привлекая к себе внимания.

В итоге ребенок появился на свет в 05:23 утра в атмосфере строжайшей секретности. О радостном событии Меган и Гарри сообщили лишь через несколько часов, разместив соответствующую запись в социальной сети.





Вскоре на связь с поклонниками вышел новоиспеченный отец. Именно он первым озвучил информацию о новом члене королевской семьи.

«Здоровый мальчик, они с мамой чувствуют себя отлично. Это был невероятный опыт. Как женщины это делают, невозможно представить. Мы оба взволнованы и безмерно благодарны за любовь и поддержку от каждого из вас, это здорово, мне очень хотелось со всеми поделиться», — заявил принц Гарри.

Сама же Меган появилась на публике лишь спустя пару дней. Тогда принц и его супруга приняли участие в фотосессии и показали сына. Многие обратили внимание, что маленький Арчи всю пресс-конференцию проспал, поэтому в Сети распространились теории заговора. Влюбленных обвиняли в том, что они в очередной раз захотели обмануть публику, поэтому вышли к журналистам не с ребенком, а с резиновой куклой. Но, разумеется, эти гипотезы не получили подтверждения.

Для той пресс-конференции Маркл специально выбрала платье, подчеркнувшее перемены, произошедшие с ее фигурой. Будучи ярой феминисткой, герцогиня не стала скрывать проблемные зоны с помощью нарядов свободного кроя.

Вряд ли тогда журналисты думали, что следующая их встреча с Арчи состоится лишь спустя несколько месяцев. Меган, мечтавшая подарить сыну спокойное детство, сделала все возможное, чтобы папарацци не могли до него добраться.

Путешественник с пеленок

После первого появления на публике Арчи пропал с радаров журналистов. Лишь изредка Меган выходила с сыном на прогулки, при этом тщательно скрывая лицо мальчика.

И все же некоторая информация о буднях малыша просачивалась в прессу. Так, уже в возрасте трех месяцев ребенок путешествовал с родителями по Европе. Поездка на Ибицу ради дня рождения Меган Маркл и вовсе обернулась скандалом: тогда влюбленных обвинили в злоупотреблении государственным финансированием. Перелет на частном самолете, аренда шикарной виллы — все это обошлось казне в кругленькую сумму.

Впервые Арчи полноценно появился перед публикой в Африке. Тогда он вместе с родителями посетил несколько публичных мероприятий. Подросший мальчик произвел фурор: поклонники тут же отметили, что ребенок поразительно похож на отца. Черты лица и даже рыжие волосы — все это Арчи унаследовал от папы.





К слову, сам принц Гарри признавался, что рождение сына заставило его совершенно по-новому взглянуть на собственную жизнь. Во время выступления на вечере фонда WellChild он даже не смог сдержать слез, говоря о жене и ребенке.

«Мы с Меган много думали, каково это — стать родителями в один прекрасный день, каково это — делать все, чтобы защитить и помочь нашему ребенку, если он родится с серьезными проблемами или заболеет? Я не мог осознать, что это такое, пока у меня не родился собственный ребенок. Ни один родитель не хочет слышать, что его дети будут страдать, что они столкнутся с чрезвычайными проблемами, которые будут влиять на них на протяжении всей жизни», — рассказал герцог Сассекский.

Арчи продолжает много путешествовать и сейчас. Первые месяцы после Нового года он провел в Канаде вместе с мамой. Потом все семейство перебралось в Калифорнию. Именно здесь Гарри и Меган намерены вить семейное гнездышко.

Как живет «золотой» мальчик?

Пожалуй, всех поклонников пары волнует вопрос, как живет маленький Арчи? Но этой информации практически нет, поскольку супруги тщательно скрывают все, что так или иначе связано с их сыном.

Известно, что у малыша была чернокожая няня. На ее трудоустройстве особенно настояла Меган Маркл, которая выступает за равенство по расовому признаку. Примечательно, что это была уже третья няня для Арчи. Две предыдущие не смогли смириться с жесткими правилами супруги принца и ее постоянными придирками.

Получает гувернантка маленького Арчи 80 тысяч евро в год. Такая крупная сумма вполне привычна для Меган и Гарри. По крайней мере, своим охранникам они платят не меньше. В марте этого года журналисты выяснили, что Маркл наняла целый отряд телохранителей для сына. Они должны были отвечать за безопасность ребенка, пока бывшая актриса находится с мужем в Лондоне. За неделю работы команда охранников запросила 63 тысячи долларов.





Очевидно, что в будущем Меган и Гарри потратят целое состояние на образование сына. Ну, а пока с мальчиком занимается няня и родители. Ранее принц рассказывал, что сын очень быстро всему учится. Так, еще в возрасте двух с половиной месяцев Арчи мог сам держать головку. Сейчас ребенок уже немного разговаривает и делает первые шаги.

Судить о дороговизне гардероба малыша пока тоже рано, ведь он почти не появляется на публике. Известно, что во время первой фотосессии, когда Арчи было всего пару дней от роду, на нем были руковички и шапочка за 83 доллара. Также родители обернули ребенка в одеяльце от бренда G.H.Hurt & Son за 137 долларов.

Во время визита в резиденцию южноафриканского архиепископа Десмонда Туту на мальчике был синий костюм, стоимость которого составила всего около ста долларов. Сама же Меган признавалась, что им практически не приходится покупать одежду для Арчи: ребенку надарили так много обновок, что его заботливой маме даже пришлось раздавать часть вещей нуждающимся семьям.





Впереди малыша явно ожидает большое будущее. С такими родителями ему точно не удастся скрыться от назойливых папарацци и поклонников. Жаль только, что сам Арчи даже не догадывается, насколько он популярен. Пока ребенка не волнуют интриги английской королевской семьи, а единственное, в чем он нуждается — это забота мамы и папы.