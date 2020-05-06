Айза Анохина получила серьезную травму лица

Алексей Вольцев

Айза Анохина сейчас переживает не лучшие времена: бывший возлюбленный Гуф постоянно втягивает ее в конфликты, она окончательно рассталась со вторым мужем, да еще и шрамы от пластической операции никак не заживают. А сегодня блогер пожаловалась на злой рок.

Несколько дней назад Айза Анохина похвасталась подписчикам, что сделала пластическую операцию. 35-летний блогер продемонстрировала отечное лицо, а также пластыри и синяки, которые остались после операции. Сначала она чувствовала себя неважно, но уже вскоре боль прошла, и Айза преобразилась.

Сегодня же с ней случилась неприятность, о которой звезда поспешила рассказать подписчикам. «У вас когда-нибудь с ни фига был вывих челюсти два раза подряд? Вот у меня сегодня было, и я в таком шоке», — заявила Анохина.

Бывшая жена Гуфа не стала вдаваться в подробности произошедшего, но в шутку решила поинтересоваться у поклонников, кто ее проклял. В Сети она показала перебинтованную челюсть и заплаканные глаза. Судя по всему, несколько часов она проведет в медицинском учреждении.

К слову, недавно Айза рассказывала о том, на какие жертвы ей приходится идти ради того, чтобы оставаться красивой. Оказалось, женщина очень чувствительна к боли — даже когда она занимается выщипыванием бровей, то на глазах появляются слезы. Подписчики поблагодарили за такую откровенность, но отметили — Анохина была красивой и до хирургического вмешательства.

Отметим, что на операцию блогер решилась из-за того, что сейчас все находятся на самоизоляции и, по ее словам, будет легче пережить этот момент дома. В Сети же появились другие версии: якобы на преображения во внешности Айза решилась после расставания со вторым супругом — таким образом, она хочет себя снова почувствовать себя желанной.

Фото: Instagram