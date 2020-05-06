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Академик РАН заявил о необычном сценарии эпидемии COVID-19 в России

Академик РАН заявил о необычном сценарии эпидемии COVID-19 в России
В вопросе снятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом следует учитывать специфику России и необычный третий сценарий — не итальянский и не китайский, а российский. Об этом в эфире НСН заявил академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.


"Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины. Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности", — отмечает он.

Специалист считает, что начать отмену ограничительных мер следует с Москвы, после чего другие российские регионы смогут перенять опыт столицы.

"По всем параметрам Москва должна быть примером борьбы с коронавирусной инфекцией", — подчеркнул Ершов.

Вирусолог заключил, что удержать россиян на самоизоляции становится все сложнее.

# Россия
По материалам: ria.ru

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