Актриса из фильма «Мимино» скончалась от рака

Анастасия Иванова

Сегодня стала известна трагическая новость: из жизни ушла актриса Татьяна Паркина. Она известна по ролям в таких картинах, как «Мимино», «Не могу сказать «прощай», «Красное и черное». Татьяна Алексеевна сыграла также в сериале «Две судьбы».

Артистка страдала от онкологии и в последние годы переживала уже последнюю стадию, поэтому лечение было, скорее, паллиативным (облегчение состояния неизлечимо больных пациентов — прим. «СтарХита»). Поклонники и коллеги Татьяны Паркиной выражают слова соболезнования ее близким.

«С самого раннего детства Татьяна Алексеевна занималась сольным вокалом, который ей пригодился во время учебы во ВГИКе на курсе Герасимова и Макаровой. В дипломных спектаклях и постановках студентов Татьяна исполняла романсы. В промежутках между съемками в кино гастролировала с Московским объединением музыкальных ансамблей. Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности. Светлая память!» — сообщили в Союзе кинематографистов РФ.





Напомним, Татьяна Паркина родилась в Риге в простой семье. Родители будущей актрисы развелись, когда та была еще совсем юной. Работать девочка начала рано — в 14 лет.

Она трудилась во время летних каникул на текстильной фабрике, но втайне мечтала стать актрисой. В 1972-м Татьяна Алексеевна осуществила задуманное, став студенткой ВГИКа. Два года спустя артистка получила первую роль в фильме «Дочки-матери».

Фото: кадр из картины «Мимино», кадр фильма «Не могу сказать «прощай»

