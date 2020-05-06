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Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота провел персональный концерт для ветерана из Владивостока

Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота провел персональный концерт для ветерана из Владивостока

Участники ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота во Владивостоке провели персональный концерт для 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Левады перед окнами его квартиры.

"В столице Приморского края малая концертная группа ансамбля ТОФ выступила для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады. Ветеран, которому недавно исполнилось 97 лет, начал свой боевой путь в соединении тральщиков Тихоокеанского флота в 1942 году, а уволился из Вооруженных сил в далеком 1969-м", – сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

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По материалам: uposters.ru

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