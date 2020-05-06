Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи

Алексей Вольцев

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что уверен в скором возвращении Михаила Мишустина к работе в правительстве. В интервью газете «Ведомости» он пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления.

«Сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс — сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем», — заявил Силуанов.

Как пояснил министр, работа правительства уже несколько недель ведется преимущественно по видеоконференцсвязи и ближайшее время такой формат сохранится.

«И это оправданно», — подчеркнул Силуанов.

При этом он посетовал, что «никто не застрахован, вирус не выбирает — руководитель ты или нет». Напомним, ранее ИА Newstes сообщало, что лечение Михаила Мишустина идет планово, с использованием лекарств, рекомендуемых Минздравом.



