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Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи

Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что уверен в скором возвращении Михаила Мишустина к работе в правительстве. В интервью газете «Ведомости» он пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления.

«Сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс — сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем», — заявил Силуанов.

Как пояснил министр, работа правительства уже несколько недель ведется преимущественно по видеоконференцсвязи и ближайшее время такой формат сохранится.

«И это оправданно», — подчеркнул Силуанов.

При этом он посетовал, что «никто не застрахован, вирус не выбирает — руководитель ты или нет». Напомним, ранее ИА Newstes сообщало, что лечение Михаила Мишустина идет планово, с использованием лекарств, рекомендуемых Минздравом.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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